Corso Italia a Savona, sondaggio WhatsApp di IVG: 186 persone su 302 votanti vogliono la riapertura al traffico

Savona. Se nei giorni scorsi il risultato emerso dal sondaggio sulla pagina Instagram di IVG aveva riscontrato che due cittadini su tre volevano la riapertura al traffico di corso Italia a Savona (Il 66% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio riteneva che fosse “giusto” riaprire la strada, mentre il 34% era contrario) non si può dire lo stesso per il sondaggio sul canale di WhatsApp.

A 5 ore dall’apertura del sondaggio è sempre in vantaggio l’opzione che vuole la riapertura del tratto ma non nettamente. Per ora (è ancora possibile votare) 186 persone hanno votato che è giusto riaprire la strada mentre 116 ritengono che sia sbagliato tornare all’origine.

