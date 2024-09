Incuria e mancata manutenzione ad Ameglia, Cervia: “Tratti non di competenza del Comune, abbiamo già sollecitato”

“La manutenzione degli argini del Fiume Magra è di competenza della Regione che per il tratto tra il confine con il Senato e la confluenza con il Canal Grande, ha incaricato il Canale Lunense”. E’ quanto sottolinea l’assessore ai lavori pubblici di Ameglia Nicholas Cervia il quale, rispondendo alle sollecitazioni di alcuni cittadini circa la mancata manutenzione degli argini e dei cigli stradali, prosegue: “Siamo a settembre e quantomeno lungo i tratti della viabilità principale, l’intervento non è ancora stato eseguito, nonostante i nostri reiterati solleciti. Inoltre, il percorso pedonale al di sotto dell’idrovora (tra la strada provinciale ed il cantiere ArNav) risulta ancora interdetto in quanto rientrante nell’area di cantiere dei lavori di costruzione dell’idrovora del Canal Grande, in carico alla struttura commissariale che fa capo alla Regione Liguria. Abbiamo chiesto più volte che venisse riaperto il percorso pedonale, ma ci è stato risposto che non sarà possibile farlo fintanto che non sarà effettuato il collaudo e l’area liberata dal cantiere”.

