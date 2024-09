La Provincia della Spezia, a compensazione di una serie di pensionamenti e per completare gli organici in uffici strategico oggi in evidente carenza infrastrutturale, ha emesso due bandi per l’assunzione di quattro nuovi dipendenti.

Si tratta di una selezione pubblica per titoli ed esami è destinata all’assunzione a tempo determinato di tre unità con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile e di un’unità con profilo professionale di istruttore tecnico (geometra)

