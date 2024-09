Genova. Con l’anticipo tra Bra ed Asti, terminato 1-1 (Aloia-Diop) si aperto il campionato di Serie D, che vede il Vado, allenato dal mister genovese Silver De Lucia, favorito al salto di categoria.

La società del presidente Franco Tarabotto ha lavorato molto bene in in fase di calciomercato, allestendo una compagine in grado di recitare un ruolo da protagonista.

» leggi tutto su www.genova24.it