Maltempo ad Albenga, Coldiretti: “Da una prima stima 25 milioni di euro di danni. Paura per domenica, troppa acqua in 48 ore”

Albenga. La piana ingauna è stata sicuramente la zona più colpita dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria giovedì 5 settembre. Le strade sono diventate fiumi con l’esondazione di alcuni fiumi, case sommerse, frane e allagamenti.

Sono caduti 177 millimetri di pioggia in poche ore che hanno causato grossi danni e perdite ad aziende agricole, un anno di lavoro andato in frantumi in poco più di 3 ore. Ma quello che preoccupa è la nuova ondata di maltempo prevista per domani, domenica 8 settembre, anche se la zona più colpita dovrebbe essere (secondo le previsioni el’allerta diramata) quella del centro levante.

