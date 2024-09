Maltempo, allerta arancione su gran parte della Liguria dalla mezzanotte: “Possibilità di fenomeni estemi”

Genova. Come previsto e annunciato ormai da diversi giorni scatta l’allerta per maltempo in Liguria in vista del fronte perturbato che attraverserà la regione tra la nottata di sabato e domenica. L’allerta è arancione per gran parte della Liguria, unica eccezione la zona A, ovvero dell’estremo ponente, dove è invece gialla.

L’allerta arancione scatta dalla mezzanotte alle 15.59 di domenica 8 settembre, per poi passare a gialla dalle 16 alle 23.59. Come detto le zone in cui è in vigore sono B, C D ed E, mentre la zona A resta in allerta gialla.

» leggi tutto su www.genova24.it