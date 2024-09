Maltempo: in Liguria allerta gialla dalle 20 di oggi, poi arancione da mezzanotte

Liguria. Torna il maltempo in Liguria. Arpal ha diramato l’allerta gialla sulle zone B, C, D ed E dalle 20 di oggi, sabato 7 settembre. In queste zone diventerà arancione dalla mezzanotte di stasera fino alle 16 di domani, domenica 8 settembre, poi torna gialla. Sul settore A è gialla da mezzanotte.

Anche i modelli ad alta risoluzione mostrano concrete possibilità di fenomeni estremi sulla Liguria, in particolare centro-levante. Due le fasi del passaggio perturbato, che inizierà a manifestare i suoi effetti già in serata, con instabilità e possibili temporali forti.

» leggi tutto su www.ivg.it