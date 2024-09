Regionali, al via la campagna elettorale di Orlando: “Reindustrializzare la Liguria, stop ai massimi ribassi in Sanità”

Liguria. “Noi abbiamo bisogno di un grande disegno di reindustralizzazione che passi attraverso la valorizzazione della forza lavoro, con regole precise a tutela dei lavoratori e una politica industriale nuova e aggiornata”. Con queste parole Andrea Orlando inizia la sua corsa da candidato presidente di Regione Liguria, mettendo sul piatto i primi punti programmatici della grande coalizione di centrosinistra che in queste ore sta prendendo la sua forma definitiva e che muove, quindi, i suoi primi passi ufficiali di campagna elettorale.

Campagna elettorale che è iniziata nel circolo 7 novembre di Struppa, presidio della memoria della Resistenza della Val Bisagno. In prima fila Giordano Bruschi, partigiano e sindacalista, a cui lo stesso Orlando tributa un saluto e ringraziamento all’inizio del suo intervento. L’incontro, organizzato e promosso dal circolo Pd di Struppa Antonio Tricarico, all’interno degli eventi della Festa dell’Unità, ha come tema il “lavoro povero“, e a portare la propria esperienza di precarietà e sfruttamento sono tre lavoratrici genovesi, strette tra contratti da 7 euro all’ora, turni massacranti, incertezze per il futuro:”Oggi il lavoro non redistribuisce più la ricchezza, ha perso questa funzione. Oggi dire ad un giovane di studiare per trovare un lavoro sembra più una minaccia che una promessa – ha commentato Orlando – Dobbiamo rilanciare il buon lavoro, il lavoro di qualità che può passare solamente attraverso una reindustralizzazione sostenibile, che deve aumentare la capacità contrattuale dei lavoratori. Questa è una necessità di tutto il paese, ma noi oggi possiamo partire dalla Liguria, possiamo qui alzare l’asticella, partendo dal salario minimo e da nuove politiche industriali“.

