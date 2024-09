Seconda Categoria, la Virtus Don Bosco vuole confermarsi. Ponte: “Vogliamo valorizzare al massimo i nostri giovani, ci sentiamo un po’ una piccola Atalanta”

Varazze. La volontà di confermare la leggerezza, la voglia e il gioco spumeggiante mostrati durante la scorsa stagione, la speranza di proseguire nel solco tracciato per favorire il percorso di crescita dei numerosi giovani presenti in rosa e la consapevolezza di essere una realtà neofita ma già estremamente strutturata (e con le idee chiare).

È con questo tipo di auspici che prenderà il via la stagione della Virtus Don Bosco, società varazzina fondata la scorsa stagione pronta nuovamente a vendere cara la pelle contro qualunque avversaria in un campionato di Seconda Categoria che si prospetta come estremamente equilibrato.

» leggi tutto su www.ivg.it