In prevalenza soleggiato fino alle ore centrali grazie a una timida rimonta anticiclonica. Graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio per il richiamo di correnti umide meridionali che precede l’arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale. Possibili rovesci o temporali su Centro-Levante in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: Deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi su estremo Ponente, in rotazione da Est/Sud-Est nelle ore centrali; locali brezze a Levante

