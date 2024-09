La chiesa parrocchiale e il borgo storico di Tellaro, nel comune di Lerici, concorrono quest’anno alla raccolta di firme promossa a livello nazionale dal Fai, Fondo ambiente Italia, per il sostegno dei “luoghi del cuore”, ovvero luoghi o edifici di particolare bellezza e importanza storica, come tali individuati dai partecipanti. La raccolta di firma inizierà martedì 17 settembre per la sua dodicesima edizione. Tutti posso aderire firmando on line sul sito www.fondoambiente.it. Per informazioni ci si può rivolgere al parroco don Federico Paganini o ai suoi collaboratori.

L’articolo Tellaro e la sua chiesa in corsa per i “Luoghi del cuore” del Fai proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com