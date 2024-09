Tennis, l’ATP premia il memorial Giorgio Messina per i suoi 20 anni

Genova. Importante riconoscimento per l’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova, che è stato premiato dall’ATP per i 20 anni compiuti in questa edizione.

Sono pochissimi nel mondo i Challenger che hanno raggiunto questo traguardo. Dopo la finale di doppio, il Supervisor dell’Atp Carmelo Di Dio ha consegnato al presidente del comitato organizzatore Mauro Iguera e al direttore operativo del torneo Renato Delsanto l’Atp Challenger Tour Award, lo speciale premio assegnato a tutti Challenger del mondo che hanno festaggiato 20 anni.

