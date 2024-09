Treni, terminati i lavori sul nodo di Genova: riaprono le linee per Acqui, Busalla, Arquata Scrivia e Novi Ligure

Genova. Riaprono al traffico lunedì 9 settembre le linee Genova – Acqui Terme, Genova – Busalla e Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha terminato, nel rispetto dei tempi previsti, le importanti fasi di lavori inerenti il progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova e il potenziamento infrastrutturale della linea Genova-Acqui Terme e Genova – Busalla e Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure.

Vanno avanti dunque i lavori affidati a Webuild dal committente Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, con il coordinamento del commissario di governo Calogero Mauceri. Stanno proseguendo le attività di realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Sampierdarena e tra Genova Brignole – Principe, dove è stato completato il varo del ponte ferroviario su via Ferri, realizzate parte delle barriere antirumore, e posati i cunicoli funzionali alla posa dei cavi tecnologici. Sul ponte Polcevera sono stati eseguiti interventi sulla linea elettrica e tecnologici propedeutici per il collegamento con la nuova galleria Polcevera, il prolungamento della Bretella di Pra’ dove sono stati realizzati i due nuovi marciapiedi per il punto antincendio e di esodo del Quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, sul viadotto Doria.

