Un mese di lavori in via delle Fontane, è (di nuovo) rivoluzione viabilità. E si teme il tilt del traffico

Genova. Cambia di nuovo la viabilità in centro città per la realizzazione di nuovi marciapiedi e di un nuovo impianto semaforico in via delle Fontane, la strada che dalla Nunziata porta al Porto Antico.

I lavori partono lunedì 9 settembre e proseguono sino al 9 ottobre. Un mese di lavorazioni suddivise in due fasi, con il cantiere che occuperà parte della strada nei pressi degli incroci con via Prè e via del Campo. Sarà dunque necessario chiudere alcuni tratti della strada tra via Gramsci e piazza Santa Sabina, secondo le due fasi distinte di intervento. Conseguenza diretta, la strada si restringerà a una sola corsia e la viabilità verrà modificata a seconda delle fasi di intervento.

