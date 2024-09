A Bolano si venera il quadro della “Madonna del Buon Consiglio”

Se la Natività di Maria – celebrata anche con il titolo di Madonna delle Grazie – è per così dire il cuore delle celebrazioni mariane di settembre, anche nelle altre domeniche del mese le feste in onore della Vergine sono numerose. Alcune vengono celebrate domenica prossima 15 settembre (a parte quelle che, come diciamo in altra parte della pagina, saranno rinviate per il maltempo odierno), a cominciare dalla parrocchia di Bolano, dove si venera il quadro della “Madonna del Buon Consiglio”. La ricorrenza sarà celebrata in forma solenne, come ogni anno, con un triduo che giovedì, venerdì e sabato sarà predicato alle 20.30 dal rettore del Seminario don Franco Pagano. Domenica, alle 11, sarà in parrocchia il vescovo Palletti, che presiede la Messa solenne e conferisce le Cresime. Alle 17 processione per le vie del paese. Sempre domenica, le suore che conducono la casa di cura “Alma Mater”, in corso Nazionale alla Spezia, ricordano la festa della Madonna Addolorata, alla quale è intitolata la loro congregazione. Alle 7 vi celebrerà la Messa il vescovo. Ancora domenica, al santuario di Roverano, si celebra la festa del “Nome di Maria”.

