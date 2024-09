Genova. E’ stata chiusa nel pomeriggio l’aurelia all’altezza della galleria Pizzo che collega Vesima ad Arenzano. La galleria resta aperta solo per i residenti di via Rubens. Per andare da Vesima ad Arenzano o viceversa è necessario prendere l’autostrada.

Intanto Arpal fa sapere che in questo momento la parte più attiva del fronte sta insistendo sul centro e sul ponente della Liguria con cumulate orarie di forte intensità (Campo Ligure 46 mm/h alle 17:05)

