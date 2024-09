Avegno: Lorenzo Mark Finn, Salto ne è orgogliosa

Dal gruppo consigliare “Per Avegno le persone contano” Margherita Ceravolo, Alessandro Croce, Paolo Pinna

Oggi si è concluso il 48mo giro della Lunigiana , e il nostro concittadino Lorenzo Mark Finn si è piazzato nella classifica generale al secondo posto con uno scarto di 6 secondi dal francese Paul Saixas. Essendo Lorenzo abitante nella frazione di Salto, la società NS del Rosario aveva allestito con striscioni la strada ” Salto saluta il suo campione” ” dagghe Finn” ma purtroppo per il maltempo la tappa che prevedeva il passaggio da Salto giovedì 5 u.s. è stata annullata. Noi consiglieri del gruppo “PerAvegno” insieme alla suddetta società ci congratuliamo e certamente troveremo il modo di rendergli omaggio per i suoi importanti risultati .

