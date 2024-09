Bolkestein, la nuova proroga rimescola le carte per i sindaci savonesi: “Aspettiamo i decreti attuativi”

Liguria. I sindaci della provincia di Savona sono in attesa di avere un quadro più chiaro dopo l’accordo tra il Governo e l’Unione Europea sulla direttiva Bolkestein e la proroga delle attuali concessioni fino a settembre 2027 e l’obbligo di avvio delle gare entro giugno 2027. Il decreto stabilisce anche che chi dovesse subentrare pagherà un indennizzo ai concessionari uscenti.

Dopo l’arrivo del decreto in Consiglio dei ministri non si sono fatte attendere le reazioni delle varie amministrazioni comunali, che nelle settimane scorse si erano attivate per far fronte alla situazione di caos normativo e in vista delle possibili procedure a evidenza pubblica nella gestione dei rispettivi tratti di litorale.

