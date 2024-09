Calcio/ Conti illude, poi il Pontedera dilaga: il Sestri perde 4-1

Il Sestri perde 4-1 in casa del Pontedera nel terzo turno di campionato: una gara sospesa al 30’ per il maltempo con gli ospiti che al 17’ erano avanti per 0-1 prima di subire la doppia rete in pochi minuti. Alla ripresa dopo la sospensione momentanea i padroni di casa ribaltano e nel secondo tempo legittimano.

Vantaggio del Sestri Levante con Conti al 17’: scontro tra Martinelli e Calvani, pallone a Durmush che passa al centrocampista rossoblu e palla in gol. Poi la debole illuminazione e la forte pioggia compromettono il proseguimento della gara che al 30’ viene sospesa e ripresa dopo 40 minuti di stop. Al ritorno in campo il Pontedera ribalta prima con Italeng al 35’ e poi con Ianesi al 39’ su respinta di Anacoura dopo il tiro di Ragatzu.

