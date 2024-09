Il prolungamento dell’allerta arancione nel Tigullio fino alle 22 prevede l’annullamento di alcune manifestazioni sportive.

In Lega Pro è stata rinviata la sfida da Virtus Entella ed Ascoli prevista al Comunale alle 21.15. Stesso discorso a Lavagnese per la prima di campionato in serie D tra Lavagnese e Oltrepò.

» leggi tutto su www.levantenews.it