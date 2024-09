Calcio/ Lutto in casa Lavagnese, si è spento Mario Ottonello

Dall’Usd Lavagnese 1919

Tutta la Società Lavagnese 1919 si stringe alla famiglia Compagnoni-Ottonello per la perdita del caro Mario. Nato a Genova il 12 maggio 1952, Mario esordì nella Lavagnese l’8 marzo 1970 contro la Fulgor Uscio. Difensore roccioso e temperamentale, partì titolare solo nel 1972-73, nel delicato campionato di Promozione concluso con una risicata salvezza conquistata per differenza reti. Qualche stagione fuori da Lavagna (tra cui due passaggi al Riva Trigoso) ne consolidarono lo spirito gladiatorio e pure provocatorio, e quando si ripresentò munito di due folti baffi in bianconero nel 1979 venne riproposto da Visani come ultimo baluardo della difesa in una squadra che stava cercando disperatamente il ritorno in Promozione. Diventò il “Grinta”, un libero in grado di caricare i compagni ed esaltare il pubblico di casa con le sue entrate decise al limite della rudezza.

