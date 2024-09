Calcio, Serie D. L’Albenga parte forte, termina 3 a 1 contro la Sanremese

Inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Albenga. Nonostante l’allerta gialla, la squadra di Mariotti si è imposta per 3 a 1 con doppietta del suo capitano Manes, chiudendo anche la partita in 10. A rete oltre il numero 6 ingauno anche l’altro difensore Legal, D’Antoni a segno per la Sanremese che evita il primo clean sheet stagionale ai bianconeri.

Albenga che, uscita alla prima partita dalla coppa, è riuscita subito ad alzare la testa e a conquistare i primi 3 punti contro i matuziani, squadra unita dal gemellaggio con la tifoseria di casa, riuscendo ad essere molto cinica, aspetto mancante nella partita di coppa.

Ecco le formazioni della partita:

» leggi tutto su www.ivg.it