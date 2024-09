Coppa Italia, un altro derby in Valbormida: il LIVE di Millesimo-Carcarese

Millesimo. Esordio casalingo per il Millesimo che, dopo la sconfitta alla prima di Coppa Italia contro il Ceriale, intende rialzare la testa e cominciare ad ingranare punti per rimanere in corsa per il passaggio del turno. Riuscirci, però, non sarà semplice: ad affrontare oggi i giallorossi (fischio d’inizio ore 18) c’è la Carcarese, formazione ambiziosa e ben fornita.

Un derby, dunque, che si prospetta molto interessante, anche in vista del campionato dove entrambe le squadre possono essere vere protagoniste.

