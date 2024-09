Corsi di teatro con la Compagnia degli Evasi al Dialma Ruggiero

Al via due corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale della Compagnia degli Evasi, presso il Teatro Dialma Ruggiero alla Spezia e, finalizzati, come da tradizione, alla messa in scena di uno spettacolo. La durata dei corsi è da ottobre 2024 a maggio 2025 i lunedì sera, primo incontro illustrativo gratuito lunedì 30 settembre alle 20:30 quando i registi Annamaria Vaccaro e Simone Tonelli illustreranno i rispettivi percorsi artistici. I nostri corsi, affermano gli Evasi, non sono né di livello base, né avanzato, ma come di consueto il programma di lavoro sarà costruito in corso d’opera, e svolto in base alle attitudini degli allievi. Verranno inoltre accennati anche gli aspetti meno recitativi ma altrettanto importanti del mondo teatrale come l’ideazione e la preparazione delle scenografie, l’illuminazione della scena, il prima, il durante e il dopo spettacolo. Info ai numeri 348.7034363 Annamaria, e 348.4704402 Simone.

