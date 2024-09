Domenica con piogge diffuse e temporali

Tra notte e primo mattino formazione di temporali di forte intensità e persistenti sul Centro in lenta evoluzione verso Levante, associati a piogge intense, possibili grandinate e colpi di vento durante le fasi più intense. Nel pomeriggio-sera, piogge più diffuse su tutta la regione con possibili temporali di forte intensità in evoluzione da Ovest verso Est. Graduale cessazione dei fenomeni sul Ponente in serata, con residui rovesci post-frontali a fine giornata sul resto della regione: così la previsione di Arpal.

VENTI: inizialmente moderati settentrionali a Ponente e moderati o forti meridionali a Levante, in rotazione a moderati o forti da Sud-Ovest, soprattutto sui capi esposti di Ponente e sui crinali appenninici

