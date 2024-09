Eventi culturali e politici annullati, strade allagate e qualche turista in giro. La provincia affronta il maltempo

Quattro interventi concentrati nella fascia dalle 12 in poi quando su tutta la provincia batteva una pioggia insistente a tratti torrenziale e qualche piccolo danno dovuto all’acqua questa notte per i Vigili del fuoco. Situazioni affrontate quasi tutte in tempo reale anche se non sono mancati momenti di apprensione per un sottopasso nella zona dei Prati di Vezzano e per un automobilista in difficoltà. Nel frattempo l’allerta meteo arancione è stata prorogata fino alle 22 di oggi, 8 settembre, per poi passare a gialla fino alle 8 di domani mattina 9 settembre. Con il perdurare delle perturbazioni sono state annullate numerose attività culturali e politiche previste per oggi: non si terrà dunque la festa del Patriota a Beverino, annullato anche l’incontro a Sarzana con l’europarlamentare Vannacci e a Le Grazie si è tenuta solamente la funzione religiosa per la ricorrenza della madonna mentre le tradizionali sagra e fiera sono state annullate.

Sull’annullamento delle manifestazioni la Pro Loco Le Grazie precisa: “Causa il perdurare dell’allerta meteo di livello arancione, come da disposizione emanata dal Comune di Porto Venere, l’edizione della Sagra del Polpo 2024, così come il lancio dei paracadutisti di ComSubIn previsto nel pomeriggio e lo spettacolo musicale previsto per questa sera, nella data di oggi domenica 8 settembre 2024 sono definitivamente annullati. Si informa che anche la tradizionale fiera per le vie del borgo è stata chiusa sino al perdurare dell’allerta arancione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com