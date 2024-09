Genova. E’ di quattro feriti ma non per fortuna in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14 sulla A26 all’altezza di Masone in direzione Ovada.

A causa di un tamponamento un’auto e rimasta incastrata sotto un mezzo pesante. Ad avere le conseguenze più gravi la passeggera dell’auto che ha riportato la frattura di un braccio e un trauma cranico. E’ stata trasportata in codice rosso per dinamica al villa Scassi di Sampierdarena.

» leggi tutto su www.genova24.it