L’ultimo gol aquilotto allo “Zini” fu di Mastronunzio. E in B manca addirittura dal 1949

Da quanto manca un gol dello Spezia allo “Zini”? Da tanto tempo, a ben guardare. Eppure sono tanti i precedenti fra le due squadre in questi anni di A e B. Bisogna addirittura risalire alla stagione 2011-12 quando le due squadre militavano nel girone A della Prima Divisione, poi vinto dallo Spezia nell’anno del triplete. Ebbene al 61′ di quella partita fu l’attaccante aquilotto Salvatore Mastronunzio a segnare su rigore (nella foto) l’effimero punto della possibile rimonta visto che alla fine fu comunque 3-2 per i grigiorossi.

Da quel momento in poi la Cremonese ha sempre tenuto la porta inviolata, sia nelle partite giocate in cadetteria che nel precedente disputato nella massima serie: nel 2017-18 fu 1-0 con gran gol di Paulinho, l’anno successivo 2-0 dei padroni di casa con reti di Terranova e Brighenti, nel 2019-20 fu 0-0, mentre nel 2022-23, massima serie, la decisero Ciofani e Vasquez e lo scorso anno, di nuovo in B, Sernicola, Zanimacchia e Coda sbaragliarono uno Spezia fragilissimo. La statica aggiunge un dato che va ancor più indietro: limitandoci alle sole partite di serie B lo Spezia non segna allo “Zini” da cinque partite consecutive: fu l’aquilotto Gambino a siglare il gol del 2-1, comunque in favore della Cremonese. Era il 1949.

