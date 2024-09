Lutto nell’agricoltura albenganese: si è spento Giancarlo Facollo, fondatore e dirigente della Cia Savona

Albenga. Lutto nel mondo dell’agricoltura savonese per la scomparsa di Giancarlo Facollo, albenganese, fondatore e storico dirigente della Cia Savona. Aveva 83 anni.

Oltre ai primi ruoli ricoperti in Cic-Confcoltivatori (divenuta poi Cia) e Alleanza Contadini, è stato poi per anni membro del direttivo di zona e del direttivo provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori. Ha ricoperto per un lungo periodo la carica di presidente di zona dell’associazione, contribuendo a fondare il CICE (un comitato di coordinamento tra le categorie economiche dell’albenganese), che ha presieduto per un lungo periodo.

