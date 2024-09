Piogge intense dal mattino: allagamento al Sant’Andrea, in Corso Cavour si va con le galosce, sulla “napoleonica” si lavora

Le piogge abbondanti sul territorio spezzino lasciano sempre qualche segno e rendono necessarie delle azioni immediate. Nessun luogo, sia all’aperto che al chiuso, rischia di essere indenne. Lo sanno bene gli operatori del Pronto soccorso che in mattinata, armati di aspiratori, hanno rimosso l’acqua avvistata sul pavimento a causa di un’infiltrazione. Visto il luogo e la necessità di intervenire l’hanno aspirata per poi continuare a svolgere il proprio lavoro comunque intenso come previsto in un presidio sanitario dedicato alle emergenze. Dall’azienda sanitaria Asl 5 hanno precisato che “le zone del Pronto soccorso che si sono allagate sono state completamente asciugate e attualmente l’emergenza è rientrata. Tutti i pazienti sono stati ricoverati o spostati in aree non raggiunte dall’acqua e il servizio non è mai stato interrotto”. Nel pomeriggio non si sono riscontrate particolari pressioni sul Pronto soccorso della Spezia.

La pioggia è stata insistente per tutto il giorno e il Ps del Sant’Andrea non è stato l’unico luogo a dover fare i conti con gli allagamenti. A suscitare particolare attenzione, soprattutto questa mattina, è stata la 530 detta anche Napoleonica nello stesso punto dove lo scorso 2 maggio per liberarla dall’acqua è stato necessario chiudere la strada e gli automobilisti fatti transitare dentro l’Arsenale militare. Sul posto quest’oggi hanno lavorato i tecnici della Provincia per azzerare potenziali rischi per gli automobilisti e altri possibili intoppi.

