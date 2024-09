Pioggia, cantieri e traffico: incidenti e code sulle autostrade della Liguria

Genova. Pioggia e cantieri e traffico provocano incidenti e code sulle autostrade della Liguria. E’ la situazione fotografata nel pomeriggio dal Coa della polizia stradale, che monitora la situazione sulle principali direttrici della regione in quello che può essere definito l’ultimo week end di controesodo caratterizzato fra l’altro dalla pioggia.

L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto in A26 poco prima di Masone in direzione Ovada. A causa di un tamponamento un’auto si è incastrata sotto un camion. Una persona è rimasta ferita fratturandosi il braccio. L’incidente sta provocando questo pomeriggio diversi chilometri di coda sulla tratta verso Gravellona Toce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per disincastrare il mezzo

» leggi tutto su www.genova24.it