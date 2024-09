Recco: la messa all’alba al tempo dell’allerta arancione

A mezzanotte con l’inizio dell’allerta arancione, terminati gli spettacoli pirotecnici, chiusura delle “osterie” dei Quartieri e partenza degli ambulanti che hanno partecipato alla Fiera del Suffragio. Alle 3.30 saluto pirotecnico di soli alcuni Quartieri alla Madonna. In strada poche compagnie di giovani mentre inizia la pulizia della città. Sul sagrato del santuario i militi della Croce Verde pronti ad ogni eventuale emergenza. Alla Messa all’Alba, presieduta da don Pasquale Revello che quest’anno celebra i 65 anni di sacerdozio, sono presenti il rettore (e parroco) don Giuseppe Guastavino e don Marco Fazio. C’è il sindaco Carlo Gandolfo, il suo collega dei Ragazzi, alcuni consiglieri comunali; Carlo Guglieri in rappresentanza dei Quartieri; la Confraternita del Suffragio attivissima nell’organizzare la parte religiosa della festa. E i fedeli che riempiono il santuario. Don Revello nel giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la natività della Madonna, spiega il perché del forte legame dei fedeli verso la madre di Gesù e il perché si celebra la messa all’alba, con alcuni accenni autobiografici.

Prossimi appuntamenti la messa solenne delle 11 ed il vespro serale. Domani messa di ringraziamento, ammainabandiera e spettacolo pirotecnico serale. Poi l’attesa di quali Quartiere, ritenendo il loro spettacolo pirotecnico il migliore, alzeranno sul pennone la bandiera rosa.

