Genova. Lo spettacolo ha sfidato l’allerta (gialla) e il risultato è stato garantito. Ieri sera a Recco sono andati in scena i primi tre spettacoli pirotecnici dei quartieri spiaggia, San Martino e Liceo .

Appuntamento a lunedì 9 settembre per gli altri tre spettacoli pirotecnici dei quartieri bastia, Ponte e Collodari. L’allerta arancione prevista per oggi infatti ha costretto il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, a rimandare lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera.

