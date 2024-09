Riparte il maxi processo per il crollo del Morandi: con l’integrazione di perizia sentenza non prima del 2026

Genova Riparte questa settimana, mercoledì 11 settembre, il maxi processo per la strage del ponte Morandi in cui persero la vita 43 persone. In due anni di processo sono stati sentiti fino a oggi 324 testimoni.

Le udienze riprenderanno ancora con le audizioni di alcuni consulenti tecnici chiamati dagli imputati di Aspi e Spea ma la data chiave è quella del 23 settembre quando il collegio presieduto da Paolo Lepri (e composto dai colleghi Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori) dovrà decidere se integrare o meno la maxi perizia sulle cause del crollo fissata in incidente probatorio con ulteriori accertamenti peritali.

