Cairo Montenotte. La Cairese batte 2 a 1 il Borgaro Nobis. I gialloblù vincono in rimonta grazie al bomber Gueye. La formazione piemontese è andata in vantaggio al 51′ con Montenegro. Al 57′ Gueye trasforma un calcio di rigore e al 71′ raddoppia regalando tre punti all’esordio in Serie D ai gialloblù neopromossi.

