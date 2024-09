Serie D, Vado. De Lucia: “Buon punto contro il Chisola. Ci aspettano tutti, dobbiamo giocare sereni”

Chisola. Una nuova stagione iniziata da dove si era conclusa quella passata. Parte da Chisola il campionato 2024-2025 del Vado. La squadra di Silvestro De Lucia esce dal Comunale Dino Marola con un punto: 1-1 firmato Viti per i rossoblù e De Riggi per i biancoblù.

“Abbiamo avuto l‘infortunio di Bondioli dopo cinque minuti che ci ha fatto cambiare qualcosa rispetto a quanto preparato”, racconta il tecnico genovese. Infatti i vadesi erano schierati inizialmente con un 4-4-2, ma l’uscita dal campo del difensore ha ridimensionato le posizioni. Con l’inserimento di Venneri il passaggio al 3-5-2. Questi cambiamenti non hanno variato l’approccio dei rossoblù: “Siamo riusciti a tenere bene il campo contro una squadra che nel primo quarto d’ora ci ha aggredito tanto. Sapevamo che avrebbero voluto farlo sin dall’inizio, ma non ci siamo abbassati. Anzi, ci siamo alzati tanto e quando cercavamo di giocare tra le linee, con Capra che si abbassava a ricevere, abbiamo sviluppato tanto. Abbiamo preso il pallino del gioco quindi, andando meritatamente in vantaggio nel secondo tempo. Il rigore concesso è stata una nostra ingenuità. Siamo all’inizio e abbiamo tanto da lavorare per salire ancora di condizioni. Peccato non aver vinto erché una squadra come la nostra, passando in vantaggio, deve gestire la partita in maniera differente. Però è un buon punto su campo così ostico“.

» leggi tutto su www.ivg.it