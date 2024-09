Sestri: scontro moto-auto sotto l’acquazzone, grave la centaura

Durante un violento acquazzone che ha investito Sestri Levante, in viale Dante Alighieri, nei pressi della Coop, si è verificata una violenta collisione tra un’auto ed una moto condotta da una non più giovanissima donna. Questa ha avuto la peggio, politraumatizzata ed in un primo tempo giudicata in codice rosso poi derubricato in giallo, è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. Sul poso il medico del 118 e l’infermiere di “India” che hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato la paziente. La polizia municipale è intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica ed accertare le responsabilità.

