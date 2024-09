Si accascia in mezzo alla strada: malore fatale per un 45enne

Tragedia alla Spezia per un uomo di 45 anni, colto improvvisamente da un malore mentre si trovava in compagnia della fidanzata. L’episodio risale alle 18 oggi pomeriggio quando la coppia si trovava in Viale Italia, nel quartiere di Migliarina. Stando a quanto appreso mentre stavano attraversando la strada l’uomo, residente fuori provincia, si sarebbe accasciato senza riprendere i sensi. E’ scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati Delta 1 del 118 e la Pubblica assistenza della Spezia. I soccorritori hanno fatto l’impossibile per stabilizzarlo ma le sue condizioni sono risultate molto critiche e all’arrivo in ospedale non c’era più niente da fare.

