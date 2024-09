Archiviato un anno di grandi successi, con in particolare gli exploit italiani agli Europei di Roma, Stefano Mei si gode un altro risultato significativo che questa volta lo riguarda personalmente. Lo spezzino, attuale presidente della Fidal, è stato infatti rieletto quest’oggi alla massima carica federale per il prossimo quadriennio 2025/2028 nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi a Fiuggi, al termine di una votazione dove ha ottenuto il 72,47% delle preferenze. La sua era l’unica candidatura in quanto quella di Giacomo Leone, che avrebbe dovuto essere il suo avversario, è stata rifiutata dalla commissione elettorale per una questione procedurale. Da ricordare in questo importantissimo 2024, anche la prima volta dei Campionati Assoluti, organizzati proprio dalla Fidal questa estate al centro sportivo Montagna.

L’articolo Stefano Mei riconfermato alla guida della atletica italiana proviene da Città della Spezia.

