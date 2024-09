Temporale autorigenerante sul Tigullio, circa 50mm in un’ora a Sestri levante: si attende il passaggio del fronte perturbato

Genova. In attesa dell’arrivo del fronte, un temporale autorigenerante ha interessato questa mattina il Tigullio. L’ultima immagine radar (ore 10.30) mostra la struttura temporalesca del Tigullio “allargata” e spezzata in due componenti: in poco meno di un’ora ha riversato 56mm a Casarza Ligure, nel comune di Bargone (12.2mm/5 m l’intensità massima) e 47 mm a Sestri Levante.



Non ha ancora smesso di piovere nella zona, ma la parte più intensa sta proseguendo nell’entroterra, risalendo fino all’Emilia Romagna; una seconda struttura è al momento in mare, ma a breve tornerà a insistere ancora sulla costa tigullina.



Arpal invita a non bisogna abbassare l’attenzione, perché continuano le condizioni di instabilità e la possibilità che si accendano nuove precipitazioni, anche su zone già interessate dalle piogge più intense.

Adesso si attende il passaggio del fronte sulla Liguria, che si trova ora al confine con la Francia e che sarà accompagnato da precipitazioni diffuse e non dovrebbe arrivare prima di fine mattinata. Resta in vigore fino alle 16 di oggi l’allerta per temporali, gialla su A e arancione altrove in Liguria: rimane infatti instabilità con possibili temporali forti, anche se non dovrebbero più avere le caratteristiche di stazionarietà che hanno contraddistinto la struttura di questa notte.

» leggi tutto su www.genova24.it