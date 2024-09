Tigullio: riders, una vita complicata sempre in cerca di parcheggio

Un click e acquistiamo scarpe, computer o il pasto di domani. Massimo due o tre giorni qualcuno suona alla porta e ci consegna il pacco. Chi è costui? Cosa ha fatto prima di arrivare da noi? Come si svolge la sua giornata? A noi basta ricevere quanto ordinato e siamo contenti così, non ci occupiamo delle condizioni di lavoro dei corrieri, conosciuti anche con il nome di riders per via della loro immagine in sella a una bici o una moto, ma sono proprio loro a reggere l’economia di oggi, basata sulle transazioni online. Sempre di fretta tra una consegna e l’altra, con i tempi contingentati dal sistema, i corrieri non hanno neanche il tempo di fermarsi un attimo per mangiare e fanno turni massacranti. Girano come trottole da un ufficio a un negozio, a una casa privata e alla sera tornano in sede a consegnare gli acquisti rimasti inevasi.

Oltre ai tempi velocissimi e alla gran mole di lavoro, nelle nostre città i riders affrontano anche un altro disagio, ossia la cronica mancanza di parcheggi dove sostare per pochi minuti con il veicolo, a rischio di fare i conti con le multe. Come è intuibile, tale difficoltà è data dal fatto che le zone sosta deputate alle merci sono rimaste invariate rispetto a dieci, vent’anni fa, quando i corrieri erano molti meno. Per non parlare dei parcheggi per le auto, che già scarseggiano per chi vi abita. Così, la corsa non è solo quella per consegnare la merce ma anche per un trovare un posto dove piazzare la moto o il furgone. Lo sanno benissimo i dipendenti di Gls, azienda di spedizioni che opera nella riviera di Levante, da Bogliasco a Moneglia, il cui magazzino si trova a Carasco.

