Tpl e sciopero, il Pd: “Se scaduti tutti i termini non arriveranno garanzie sul contratto si rifaccia la gara”

Anche la politica locale sostiene lo sciopero del settore trasporti nel Tpl. A intervenire è il gruppo consigliare del Partito democratico tra le fila dell’opposizione in Comune alla Spezia. “Solidarietà ed appoggio alle rivendicazioni degli autoferrotranvieri, che domani sciopereranno per il rinnovo del contratto e per avere un adeguato trattamento economico – si legge in una nota -. Queste problematiche, alla Spezia, si sommano a quelle, ormai note, che interessano Atc”.

“Negli ultimi mesi i lavoratori-autisti hanno sostenuto notevoli sacrifici in termini di orari, turnazione e condizioni di lavoro. Nei giorni scorsi e nel Consiglio Comunale di lunedì scorso Sindaco e consiglieri di centrodestra, contestualmente ai vertici di Atc – proseguono – , hanno garantito che dal 9 settembre, con la firma del contratto da parte della nuova compagine Trotta – Riccitelli, ci si sarebbe avviati verso il normale funzionamento del servizio”.

