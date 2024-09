Un film sulla vita di santa Francesca Cabrini: la produttrice è lericina

E’ una lericina d’adozione Federica Picchi Roncali, la titolare della “Dominus Production”, che ha realizzato un film sulla vita di santa Francesca Cabrini. Il film sarà presentato alla stampa giovedì prossimo ed uscirà nelle sale a metà ottobre. Sarà inoltre proposto sia per i cineforum sia per le scuole. Santa Francesca, nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago nel 1917, offre con la sua vita spunti di riflessione su temi importanti di attualitá, dall’emigrazione – immigrazione all’integrazione e all’inclusione. Ne emergono come significativi il ruolo della donna nel contesto sociale del tempo, ma anche l’importanza dell’azione politica per il bene comune, dall’urbanizzazione al rapporto popolazione-sviluppo-ambiente. La casa produttrice intende pertanto proporre un vero e proprio progetto educativo legato al film, destinato sia agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia come credito formativo agli insegnanti.

