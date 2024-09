Una nuova sede per il Consorzio in Lunigiana, pubblicata la manifestzione di interesse

“Vogliamo essere sempre più efficaci e operativi sui territori e per questo abbiamo deciso di investire ulteriori risorse per potenziare la nostra presenza: saranno indirizzate a individuare una nuova sede unica per la Lunigiana”. A dare l’annuncio è il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, che presenta così il nuovo investimento dell’ente consortile in prospettiva di un potenziamento operativo e tecnico nell’entroterra lunigianese. La manovra è possibile utilizzando parte degli utili di bilancio provenienti dal 2023, per un totale di 450mila euro senza ricorrere a mutui o finanziamenti. Proprio come fatto su Massa, dove il Consorzio ha completato quest’anno l’acquisto della nuova sede e dove stanno procedendo i lavori di adeguamento e riqualificazione dell’immobile da inaugurare nelle prossime settimane, l’obiettivo è ora trovare anche in Lunigiana un luogo adatto ad accogliere personale amministrativo, tecnico, mezzi e officina, così da poter ridurre il costo degli affitti, garantire una migliore operatività e centralizzazione di tutte le attività ma anche per essere più vicini ai cittadini.

Il bando per acquisire manifestazioni di interesse dal territorio è già stato pubblicato e il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 30 settembre.

“Oggi il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha una sede in affitto a uso uffici ad Aulla, in via Gandhi, e un magazzino in via Austria a Licciana Nardi – precisa ancora il presidente Ridolfi -. L’obiettivo è razionalizzare e ottimizzare le risorse a disposizione attraverso una nuova sede unica che possa svolgere tutti i compiti necessari e diventare così un polo unico integrato a sostegno delle attività dell’ente consortile sulla provincia, capace di diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini e per le operazioni di gestione del reticolo idraulico in particolare per l’entroterra lunigianese, in particolare. Un investimento importante con l’obiettivo di accentrare le funzioni e la gestione del territorio, trovando una collocazione vicina alle principali arterie di comunicazione e facilmente raggiungibile da tutti gli abitanti. Significa poter aumentare l’efficienza operativa della nostra azione, sia per quanto riguarda il personale sia per i mezzi, con un’efficienza e rapidità ancora maggiore rispetto al passato. L’investimento, poi, ci consentirà di abbattere i costi di locazione che incidono sul bilancio e avviare anche su questa sede le azioni positive di efficientamento energetico e risparmio che continuiamo a realizzare sugli edifici di proprietà”.

La manifestazione di interesse richiede quindi alcune specifiche tecniche necessarie: l’immobile da destinare a nuova sede dovrà trovarsi entro un raggio massimo di 5 chilometri dall’attuale sede di Aulla, escluso il centro storico, e sulle principali vie di comunicazione, ossia strade comunali, provinciali e statali, facilmente raggiungibile anche tramite i servizi di trasporto pubblico. Inoltre dovrà essere vicino a pubblici esercizi, in zona a bassa pericolosità idraulica e avere già dimensioni e locali idonei ad ospitare personale tecnico e amministrativo, oltre a spazi idonei al ricevimento del pubblico. Dovranno essere presenti dei locali da poter utilizzare come magazzino, per ricovero attrezzature, spogliatoi e bagni per gli operai. La superficie utile dovrà essere fra i 150 e i 200 metri quadrati per gli uffici e circa altrettanti per il magazzino. All’esterno spazi esclusivi da utilizzare come parcheggio per 8 mezzi operativi su 240 metri quadrati che garantiscano di poter effettuare le manovre in sicurezza, e parcheggi a uso esclusivo. L’ente accetterà anche proposte che nell’immediato non rispondano ai requisiti richiesti ma che possano essere ottenute con trasformazioni edilizie da effettuare da parte del proprietario entro un anno. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre a Consorzio 1 Toscana Nord, sede di Viareggio (Lucca), via della Migliarina 64.

