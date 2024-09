A Cengio inaugurato lo Sportello Famiglia in via Padre Garello

Cengio. Alti consensi per l’inaugurazione del nuovo Sportello Famiglia presso Donne e Bambini di Cengio, Via Padre Garello 103/105. L’evento, che si è tenuto giovedì 5 settembre, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, famiglie, associazioni e autorità locali.

In tale occasione i presenti hanno potuto scoprire i numerosi servizi offerti dallo Sportello, tra cui raccolta pratiche Caf e patronato, consulenza luce e gas, pratiche per imprese e professionisti, e hanno partecipato ai laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

Lo Sportello Famiglia è ora pienamente operativo e rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le famiglie del territorio. Gli operatori sono a disposizione per offrire supporto e assistenza in ambito fiscale, previdenziale, amministrativo e sociale.

» leggi tutto su www.ivg.it