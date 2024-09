Adsp, una ‘casa’ della formazione e il sì a nuovi corsi universitari: “Pensare a qualcosa che Genova non fa”

Dopo aver audito Confindustria e studenti e prima di ascoltare il parere del presidente di Promostudi, Ugo Salerno, tocca a Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale, esprimere il proprio punto di vista a proposito della proposta, avanzata dal Partito Democratico e recepita dal Consiglio comunale nella sua interezza, di avviare nuovi corsi di laurea strettamente inerenti la dimensione della logistica e della portualità, elementi precipui dell’economia spezzina. Il numero uno di Via del Molo conferma durante la commissione consiliare “Sviluppo degli indirizzi di studio del Campus Universitario delle Spezia”, presieduta da Oscar Teja, l’interesse per un approdo possibile ma certamente ancora tutto da conquistare: “Il lavoro portuale propriamente detto, ma questo vale per tanti versi anche nella cantieristica, è fatto di attività centrate sulla manodopera. Al momento il fenomeno del missmatching non riguarda il settore portuale-logistico perché è un settore dove i salari sono mediamente più alti, dove non c’è precarietà e dove sono forti le politiche pubbliche delle Autorità portuali, introducendo queste un vero e proprio strumento di pianificazione delle attività portuali con lo strumento del piano organico del porto”. Ha proseguito Sommariva: “Le politiche di riqualificazione del lavoro sono importantissime nell’ambito dell’aggiornamento continuo che oggi viene richiesto. Per questo l’Adsp c’è, nella collaborazione con la Scuola nazionale dei trasporti, per quel che riguarda le fasce di lavoro specializzate e manuale; c’è, partecipando a Promostudi. Per questo quando si è posto il tema, a me è sembrato decisamente interessante: non a caso abbiamo comprato per circa 2 milioni di euro la palazzina di 1000 metri quadrati antistante la sede dell’Adsp, che diventerà la casa della formazione. Ci è sembrata un’occasione irripetibile: in tal caso gli utenti designati non sono tanto quelli dell’Università, ma quelli che interagiscono con gli enti con cui già dialoghiamo, come ad esempio il Cisita e realtà analoghe dedite alla formazione. L’ottica è diversa dalle academy aziendali, la gestione sarà di Adsp. E’ una scuola portuale come ne esistono ad Amburgo e Rotterdam e un tempo a Genova, dopo di che massima apertura e nessuna preclusione per eventuali altri usi futuri”.

