Albissola, al via gli interventi manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua

Albissola Marina. In questi giorni ad Albissola Marina prenderanno avvio gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d’acqua che attraversano il nostro centro urbano e dei canali principali del sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane come da programma predisposto nel mese di agosto dall’assessorato ai Lavori Pubblici, al fine di prevenire o quantomeno mitigare possibili criticità sotto il profilo idrogeologico nel caso di forti temporali autunnali.

Il servizio tecnico manutentivo ha affidato a varie ditte esterne tutti gli interventi ritenuti necessari per la prevenzione dagli eventi atmosferici autunnali/invernali. Il Piano annuale delle opere di mitigazione idrogeologica predisposto oramai annualmente come da consuetudine dai tecnici comunali prevede la suddivisione in sei lotti principali e affidati singole ditte specializzate.

