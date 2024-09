Ogni anno, in Asl 5, con un’adeguata igiene delle mani, si avrebbero oltre seicento infezioni correlate all’assistenza in meno: questa la previsione illustrata nel Piano aziendale igiene mani 2024/2025 di Asl 5. “Un’adeguata igiene delle mani previene fino al 50% delle infezioni contratte durante l’erogazione dell’assistenza sanitaria – si legge nel documento -, comprese quelle che colpiscono il personale sanitario. Investire nell’igiene delle mani può generare risparmi economici in media 16 volte superiori al costo sostenuto. A livello globale, su 100 pazienti, 7 nei paesi sviluppati e 15 in quelli in via di sviluppo contraggono almeno un’infezione correlata all’assistenza negli ospedali per acuti. Questo nel nostro piccolo vuol dire che su 18.000 ricoveri annui, si stima che 1.260 pazienti contraggano un’Ica e che con un’adeguata igiene delle mani possiamo arrivare a prevenirne addirittura 630 all’anno”.

Il menzionato Piano, attualmente in corso, prevede una serie di azioni, in più ambiti: dal miglioramento del monitoraggio del consumo di gel idroalcolico alla formazione, dall’osservazione diretta dell’adesione alla pratica dell’igiene delle mani all’aggiornamento delle istruzioni operative, per menzionarne alcune.

Tra gli indicatori di cui il Piano tiene contro, il consumo del menzionato gel idroalcolico: obbiettivo 2024, la consumazione di oltre 12 litri per mille giorni di degenza ordinaria.

L’articolo Asl 5: “Con adeguata igiene mani, 630 infezioni ospedaliere in meno all’anno” proviene da Città della Spezia.

