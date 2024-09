Cobas e Cgil: “A una settimana dall’inizio del servizio invernale non si ha contezza di chi effettuerà il servizio o meglio se verrà svolto”

“Nonostante tutte le dichiarazioni rassicuranti del sindaco, dei consiglieri di maggioranza, della dirigenza di Atc, siamo giunti al 9 settembre, ultima data disponibile all’ATI che si è aggiudicata il

bando di gara per firmare il contratto di servizio, e nulla è stato ancora fatto. L’Ati non ha ancora incontrato le organizzazioni sindacali per affrontare il passaggio dei lavoratori di Seal, ovviamente non ha nemmeno interpellato gli stessi per capire se hanno intenzione di entrare nella nuova azienda, non si è ancora affrontato il trasferimento dei mezzi di Seal all’Ati, quotati circa 2 milioni”. Cgil e Cobas si dicono fortemente preoccupati della situazione della gara di appalto che riguarda il 30% del servizio, una quota che giudicano rilevante del servizio di trasporto pubblico provinciale. ” Tutto è in alto mare, per quanto ci è dato sapere la proprietà è dovuta ricorrere all’intervento del prefetto della Spezia, che nel ruolo di mediatrice è riuscita a persuadere Seal nonostante il contratto scaduto, a rimanere come erogatore del servizio fino a martedì 10 settembre”, dicono all’unisono il responsabile Cobas L.P. Daniele Lodola e il responsabile Filt Cgil, Claudio Battolla.

“Ci chiediamo come si possa essere giunti sino a questa situazione: a una settimana dall’inizio del servizio invernale scolastico non si ha contezza di chi effettuerà il servizio o meglio se verrà svolto – aggiungono nella nota -. Il trasporto pubblico locale è una cosa seria, non può essere gestito con tale leggerezza, specialmente dalla proprietà, che si dimostra totalmente inadeguata, capace solo di fare propaganda e parlare d’investimenti effettuati dal ministero dei trasporti, mentre sul territorio il Comune non fa che togliere risorse. Ci complimentiamo con chi durante il consiglio comunale della settimana scorsa si affrettava con veemenza a dichiarare che non ci sono problemi, che tutto andrà bene, questa situazione si potrebbe paragonare al Titanic che sta puntando l’iceberg, siamo a un passo dal disastro. La proprietà dovrebbe trovare delle soluzioni realistiche e attuabili, se ne è in grado”.

