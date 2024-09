Consegnate le chiavi, tutto pronto per la prima campanella dell’alberghiero Casini a Sarzana

Questa mattina presso la struttura della “Pro Sarzana” di via San Francesco si è tenuta la consenga delle chiavi da parte di Don Piero e il professor Egidio Banti alla nuova dirigente scolastica dell’Ipsseoa G. Casini della Spezia Silvia Arrighi, che ha così sancito ufficialmente l’approdo in Val di Magra dell’Istituto Alberghiero. Col suono della campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico saranno circa una quindicina gli alunni che frequenteranno la prima della nuova sezione che era stata presentata lo scorso febbraio e che è stata pensata anche per intercettare il bacino di ragazzi interessati allo specifico corso di studi fra Lerici e la Val di Magra. Zone dalle quali provengono gli iscritti che saranno così facilitati anche negli spostamenti. L’intenzione – oltre a quella di aggiungere un’altra classe il prossimo potendo sfruttare anche la promozione nel periodo dell’orientamento – è infatti quella di raggiungere più persone possibili in questa zona della provincia ma anche nella vicina Carrara. Terminata la fase sperimentale si valuterà anche un eventuale spostamento in un’altra struttura – anche grazie al completamento del nuovo plesso Poggi-Carducci – nel frattempo lunedì 16 settembre alle ore 10.45 la sindaca Ponzanelli e la dirigente Arrighi incontreranno gli studenti in occasione del primo giorno di lezione.

